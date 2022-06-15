Минобороны: Украина назначила террористов на "Азоте" мучениками

Украинские власти решили повторить мариупольский сценарий на предприятии "Азот" в Северодонецке. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, киевский режим показал "полное безразличие к жизням ни в ч`м не повинных женщин, детей и пожилых людей", которые находятся "у террористов" на комбинате. Мизинцев отметил, что Украина не отдала им приказ о прекращении сопротивления, таким образом "назначив" их очередными "мучениками".

В Северодонецке на химзаводе "Азот" боевики ВСУ могут начать расстреливать гражданское население, как это случалось на "Азовстали" в Мариуполе. Когда бандеровцы будут выходить с химического завода и сдаваться в плен объединённым силам, Киев скажет, что это шаг на пути к их победе.