Foreign Policy: Украина хочет получать СПГ из США по ленд-лизу — в 2024 отдадим

Украинские власти рассматривают возможность заключения договора с Вашингтоном на поставки природного газа по ленд-лизу. Согласно информации, все транзиты намерены осуществлять через Европу.

Украинские власти хотят запросить у Штатов не менее 6 млрд кубометров СПГ.

"Были удивлены, услышав эту идею, но хорошо её восприняли", — прокомментировал реакцию Америки на предложение Украины глава "Нафтогаза" Юрий Витренко Foreign Policy.

Как отметил Витренко, Киев обещает расплатиться за газ через два года. Сейчас в приоритете у украинских властей начать подготовку к предстоящему отопительному сезону.