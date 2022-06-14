Зеленский: Украина не будет обстреливать жилые кварталы РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет обстреливать жилые кварталы РФ.

Во время пресс-конференции для представителей датских СМИ Зеленский заверил журналистов, что Украине нужно оружие, которое может поражать цели на расстоянии более 100 километров. Запад не спешит предоставлять такое вооружение Киеву, потому что боится, что оно может быть использовано для ударов по территории РФ. На это опасение Зеленский заявил, что ВСУ даже не планируют использовать оружие для обстрела России.

"Мы не террористы, чтобы обстреливать гражданские кварталы", — заявил Зеленский.

Он добавил, что ВСУ участвуют в боевых действиях только на своей территории.

Однако с начала специальной военной операции (СВО) РФ украинские военные несколько раз обстреливали Белгородскую, Брянскую, Курскую, Ростовскую области. Повреждения получили множество жилых домов, десятки раненых, среди которых есть дети, а также есть погибшие.

Даже на своей территории военный ВСУ действуют как настоящие террористы, используя своих же граждан в качестве "живого щита". Но об этом Владимир Зеленский решил умолчать.