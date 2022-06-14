Вашингтон больше не контролирует Латинскую Америку, это показал прошедший в США Саммит Америк. Об этом заявил бывший президент Боливии Эво Моралес.
"У США уже нет контроля в Америке. Этот саммит стал решительным провалом для США и Организации американских государств. Они теряют гегемонию в регионе", — передаёт его слова РИА Новости.
Моралес напомнил, что Вашингтон самовольно исключил из организации Венесуэлу, Кубу и Никарагуа. Вслед за этим лидеры ряда латиноамериканских государств сами отказались ехать на Саммит Америк.
"Раньше исключение из Организации американских государств внушало страх, сегодня это честь", — заключил экс-глава Боливии.
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