Экс-глава Боливии Моралес заявил о потере контроля США над континентом

Вашингтон больше не контролирует Латинскую Америку, это показал прошедший в США Саммит Америк. Об этом заявил бывший президент Боливии Эво Моралес.

"У США уже нет контроля в Америке. Этот саммит стал решительным провалом для США и Организации американских государств. Они теряют гегемонию в регионе", — передаёт его слова РИА Новости.

Моралес напомнил, что Вашингтон самовольно исключил из организации Венесуэлу, Кубу и Никарагуа. Вслед за этим лидеры ряда латиноамериканских государств сами отказались ехать на Саммит Америк.

"Раньше исключение из Организации американских государств внушало страх, сегодня это честь", — заключил экс-глава Боливии.