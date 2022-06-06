Президент Мексики отказался ехать в США на Саммит Америк

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор отказался ехать в США для участия в Саммите Америк. На мероприятие должны были быть приглашены лидеры всех стран континента, а не выборочно, объяснил он.

"Я не поеду на саммит, потому что не приглашены все страны Америки", — заявил Лопес Обрадор.

Он призвал организаторов саммита отказаться от "политики исключения", предполагающей "неуважение суверенитета" других стран. По его словам, такой подход "устанавливается веками", и от него нужно избавляться.

"Не может быть Саммита Америк, если не участвуют все страны американского континента", — сказал президент Мексики.

В апреле в Госдепартаменте США заявили, что на Саммит Америк, скорее всего, не будут приглашены лидеры Венесуэлы, Кубы и Никарагуа.