Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор отказался ехать в США для участия в Саммите Америк. На мероприятие должны были быть приглашены лидеры всех стран континента, а не выборочно, объяснил он.
"Я не поеду на саммит, потому что не приглашены все страны Америки", — заявил Лопес Обрадор.
Он призвал организаторов саммита отказаться от "политики исключения", предполагающей "неуважение суверенитета" других стран. По его словам, такой подход "устанавливается веками", и от него нужно избавляться.
"Не может быть Саммита Америк, если не участвуют все страны американского континента", — сказал президент Мексики.
В апреле в Госдепартаменте США заявили, что на Саммит Америк, скорее всего, не будут приглашены лидеры Венесуэлы, Кубы и Никарагуа.
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