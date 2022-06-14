Премьер Грузии Гарибашвили: Тбилиси больше Киева заслуживает место в ЕС

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Тбилиси заслуживает членство в Евросоюзе больше, чем Украина и Молдавия. По его словам, из всех потенциальных претендентов, по заявленным критериям проходит только Грузия.

Он также добавил, что по многим параметрам Грузия опережает некоторые страны-участницы Евросоюза. Но, подчеркнул, что Тбилиси не готов для статуса идти против безопасности.

"Если цена статуса кандидата в члены ЕС — война, мы не хотим войны. Мы требуем статуса, который мы заслужили", — заявил премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили на заседании правительства.

Как подчеркнул премьер, Грузия опережает страны, которые метят в кандидаты, "на десять голов".