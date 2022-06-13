Bloomberg: вступление Украины в ЕС приведёт к развалу всего блока

Принятие в состав Евросоюза Украины или ряда других стран, ожидающих вступления, приведёт к развалу всего блока. Ни одна из этих стран не готова быть членом ЕС, считает обозреватель Bloomberg Андреас Клут.

"Евросоюз, который никогда не был образцом эффективного управления, может рухнуть или даже распасться", — заявил он.

По мнению Клута, вся нормативная документация ЕС устарела и не удовлетворяет современным реалиям. Такие страны, как Украина, Грузия, Молдавия, Албания готовы к вступлению в блок, в частности из-за неразвитой судебной системы.

"Экономика, судебная система и другие институты этих стран не готовы к вступлению в ЕС. Это безрассудно", — отметил публицист.