Президент Украины Владимир Зеленский попросил у еврейского сообщества США наступательное вооружение. Также он настоял на усилении антироссийских санкций, сообщает Американский еврейский комитет.
Зеленский заявил, что евреи США должны поспособствовать ускорению поставок оружия Украине, в том числе наступательного.
"Мы нуждаемся в мощном наступательном оружии, без которого конфликт только затягивается", — сказал украинский президент.
Он добавил, что санкции против Москвы должны быть усилены, и определённую роль в этом процессе может сыграть американское еврейское сообщество.
"Знаю, что вы уже существенно помогли, но вы можете использовать ещё больше своего влияния", — подчеркнул Зеленский.
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