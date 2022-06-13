Зеленский попросил у евреев США наступательное вооружение

Президент Украины Владимир Зеленский попросил у еврейского сообщества США наступательное вооружение. Также он настоял на усилении антироссийских санкций, сообщает Американский еврейский комитет.

Зеленский заявил, что евреи США должны поспособствовать ускорению поставок оружия Украине, в том числе наступательного.

"Мы нуждаемся в мощном наступательном оружии, без которого конфликт только затягивается", — сказал украинский президент.

Он добавил, что санкции против Москвы должны быть усилены, и определённую роль в этом процессе может сыграть американское еврейское сообщество.

"Знаю, что вы уже существенно помогли, но вы можете использовать ещё больше своего влияния", — подчеркнул Зеленский.