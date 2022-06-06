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Зеленский: поставки противокорабельных систем — гарантия разблокировки портов

Общество

Украинский президент Владимир Зеленский назвал лучшей гарантией для разблокирования портов Украины и вывоза оттуда зерна — размещение в Незалежной противокорабельных систем.

Зеленский: поставки противокорабельных систем — гарантия разблокировки портов

Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее сказал, что если Турция готова помочь разминировать украинские порты для вывоза зерна, то ВС РФ вместе с турецкими коллегами сумеют договориться, как лучше это сделать.

"Оружие, которое мы можем разместить в регионе. Мы работаем над этим и получим противокорабельные системы. Это не угрозы. Это будут лучшие гарантии", — цитируют Зеленского украинские СМИ.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя ранее заявил, что Кремль готов пропустить корабли с зерном, но Украина должна разминировать акваторию. По словам дипломата, киевский режим не только установил мины, но и потопил там суда. Также отмечено, что РФ располагает коридором, который ВМФ России готов предоставить, чтобы помочь безопасно выйти судам.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Наталия Красовская
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