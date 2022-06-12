Американский дипломат: Зеленский "намекает" на компромисс по Крыму

Украинский президент Владимир Зеленский смягчил риторику и намекнул на возможность отказаться от претензий на Крым, сообщил в журнале Foreign Affairs бывший дипломат США, президент Совета по международным отношениям Ричард Хаас.

Он считает, что пока у властей Украины нет единого мнения по этому вопросу.

"Временами он [Зеленский] говорил, что не согласится ни на что, кроме восстановления статуса-кво, существовавшего с 1991 года, когда Украина стала независимой от Советского Союза, до 2014 году. В иные разы он намекал, что Украина могла бы жить с возвращением к иному статус-кво, существовавшему с 2014 года и до 24 февраля 2022 года, что означало бы сохранения контроля России над Крымом", — заявил политик.

Хаас отметил, что на мирные переговоры Киев может пойти из-за огромных издержек из-за боевых действий, сложной ситуации на фронте и колебания западных стран в вопросе поддержки Украины.

Экс-госсекретарь (1973-1977) и советник американского лидера по национальной безопасности (1969-1975) Генри Киссинджер заявил, что страны Запада должны учитывать интересы Москвы при обсуждении мирного урегулирования ситуации вокруг Украины во избежание усиления китайского влияния на Россию.

Ранее Киссинджер сказал, что тяжеловесы-ветераны американской дипломатии призывают Запад отказаться от идеи конфронтации с Россией в связи с явным непониманием последствий такого противостояния для всего мира.