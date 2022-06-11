Посол ЛНР в РФ: с завода «Азот» в Северодонецке начали выходить мирные жители

С территории заблокированного предприятия "Азот" в городе Северодонецке выходят мирные жители. Об этом заявил посол республики в России Родион Мирошник.

Они выходят через вторую проходную химического предприятия. Теперь эта проходная не контролируется боевиками Украины. Бойцы союзных сил встречают людей и отводят в безопасное место.

По словам посла, остатки украинских формирований всё еще удерживают несколько зданий в районе первой проходной завода, где возникают регулярные перестрелки. В заложниках могут находиться несколько сотен мирных жителей.

Ранее Мирошняк заявил, что ВСУ пытаются "торговаться", прикрываясь заложниками. В частности просят открыть "зелёный коридор" для перехода в Лисичанск. Как подчеркнул Мирошник, их требования даже не будут обсуждаться.