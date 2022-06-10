Офис Зеленского: Украина теряет в день от 100 до 200 военных убитыми

Украина теряет от 100 до 200 военнослужащих убитыми ежедневно, сообщил советник главы офиса главы государства Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Он заявил, что одна из главных причин больших потерь — отсутствие паритета между возможностями России и Украины. Подоляк отметил, что Киеву нужны от западных стран сотни единиц оружия. Так, Украине необходимо до трех сотен реактивных систем.

Несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на востоке Незалежной "очень тяжёлая". По его словам, ежедневно украинская армия теряет от 60 до 100 солдат на передовой, не считая раненых.