Rzeczpospolita: жители Польши выступили против предоставления пособий украинцам

Большинство жителей Польши не поддерживают предоставление украинским беженцам местных социальных пособий. Об этом сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на исследование Варшавского университета.

По информации издания, поляки благосклонно относятся к украинцам и поддерживают политику Киеву. Однако, согласно результатам опроса Варшавского университета, лишь каждый седьмой житель Польши готов согласиться с тем, чтобы беженцам предоставили семейные и социальные пособия.

"Когда речь заходит о конкретной финансовой помощи, в этом плане благосклонность поляков резко падает", — сказано в материале.

Rzeczpospolita подчёркивает: свыше 80 процентов респондентов заявили, что дают своё согласие на проживание беженцев из Украины в Польше. Кроме того, 64 процента опрошенных пообещали не возражать, если их дети свяжут себя семейными узами с украинцами. Тем не менее, в статье отмечается, что поляки не хотят делиться деньгами с беженцами.

Как пояснил социолог Марчин Дума, украинцев бесплатно размещают в отелях и предоставляют им льготы. Всё это, указал эксперт, "колет глаза" полякам.