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Rzeczpospolita: жители Польши выступили против предоставления пособий украинцам

Мир

Большинство жителей Польши не поддерживают предоставление украинским беженцам местных социальных пособий. Об этом сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на исследование Варшавского университета.

Rzeczpospolita: жители Польши выступили против предоставления пособий украинцам

По информации издания, поляки благосклонно относятся к украинцам и поддерживают политику Киеву. Однако, согласно результатам опроса Варшавского университета, лишь каждый седьмой житель Польши готов согласиться с тем, чтобы беженцам предоставили семейные и социальные пособия.

"Когда речь заходит о конкретной финансовой помощи, в этом плане благосклонность поляков резко падает", — сказано в материале.

Rzeczpospolita подчёркивает: свыше 80 процентов респондентов заявили, что дают своё согласие на проживание беженцев из Украины в Польше. Кроме того, 64 процента опрошенных пообещали не возражать, если их дети свяжут себя семейными узами с украинцами. Тем не менее, в статье отмечается, что поляки не хотят делиться деньгами с беженцами.

Как пояснил социолог Марчин Дума, украинцев бесплатно размещают в отелях и предоставляют им льготы. Всё это, указал эксперт, "колет глаза" полякам.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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