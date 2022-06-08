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"Был бы жив, поддержал бы Зеленского": беженцы "раскрасили" кладбище в США

Мир

Украинские "активисты", рассредоточившись по миру под видом беженцев, уже изрядно "достали" граждан приютивших их стран. Буквально, дня не проходит без того, чтобы в СМИ не появились саги об их "креативных" выходках.

Поняв, что ничего, кроме раздражения "акции в поддержку Украины" у жестокосердных местных жителей не вызывают, жовто-блакитные принялись доставать умерших. Не так давно — Pravda. Ru об этом рассказывала — во Франции они расклеивали стикеры в поддержку Зеленского на надгробиях кладбища, где похоронены известные личности: актеры, ученые, писатели, философы.

Но этого им показалось мало, и они провернули то же шоу на американском кладбище в Лос-Анджелесе. Досталось могилам Мэрилин Монро, Хью Хэффнера, Антона Ельчина, Джо Дассена и Криса Корнелла.

 

На надгробиях, как и прежде, они расклеили стикеры с текстом "Был бы жив, поддержал бы Зеленского".

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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