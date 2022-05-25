Парижане взорвались от возмущения: "майдауны" добрались до кладбищ

В Интернете появились фотографии со следами вандализма на знаменитом французском кладбище Пер-Лашез. Оно является самым большим некрополем в Париже и одним из крупнейших музеев надгробной скульптуры под открытым небом.

Однако украинские активисты, у которых руки чешутся оставить свой след на любой поверхности, до которой им удаётся дотянуться, недолго думая (или не думая вовсе) решили обновить культурный объект, привнеся туда свой собственный колорит.

Так, на могилах известных личностей, таких как Эдит Пиаф, Оскар Уайлд, Фредерик Шопен, Бальзак, Мольер, Марсель Пруст и Айседора Дункан, появились стикеры с поддержкой президента Украины Владимира Зеленского. Надпись на них гласит:

"Если бы я был жив — поддержал бы Зеленского".

Рядовые французы, будучи поклонниками всяческих изобразительных искусств, не оценили труды майданных передвижников и отсыпали буйным украинцам пару килограмм виртуальных лещей:

"Европейское кладбище, осквернено теми украинскими дикарями, которых европейская страна встретила по-человечески. Отвратительные люди". "Обидно, что сейчас украинские нацисты в нашей стране оскверняют могилы наших предков безнаказанно. Что делают французские власти? Это недопустимо. Надоели уже этот Зеленский и вся эта куча фашистов". "Легче заставить говорить мертвых, когда живым уже не нужен ваш Зеленский-колун-президент-мафиозник". "Можно попросить последователей секты Зеленского не осквернять могилы на кладбище во Франции?" "Я считаю, что, если бы они были живи, им было бы стыдно поддерживать таких нацистов".

Евроабсурд

Дикость ситуации ещё и в том, что наказывать украинцев за вандализм в Европе нельзя. Они ж несчастные люди, их жалеть — по мнению европейских властей — надо. Ну хоть могилы не разрыли, уже хорошо.

А вот за симпатии к России сажают в тюрьму.

Например, латвийская полиция уже отслеживает "лайки" в соцсетях. Так, за отметку "нравится" под новостями из России жительнице Вентспилса грозит два года лишения свободы. За нее уже вступились тысячи людей в Интернете.

Ситуация с Украиной стала настолько абсурдной, что один из самых известных американских дипломатов Генри Киссинджер практически потребовал, чтобы Запад наконец прислушался к России.

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