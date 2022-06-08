Турция не может сказать "да" членству в НАТО Финляндии и Швеции, пока страны не определились с позицией по терроризму, заявил глава управления по связям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун.
По его словам, вопрос с "курдскими боевиками" ещё не закрыт и Турция на этом фоне не может допустить вступления в Североатлантический альянс шведов и финнов.
"Подобная позиция является также угрозой для будущего Североатлантического альянса", — цитирует Алтуна агентство Аnadolu. — Cитуация на Украине и последовавшие процессы показали, что блок НАТО очень весьма быстро вовлекается в геополитическое противостояние".
Как подчеркнул глава управления по связям, перед лицом НАТО и так немало "комплексных угроз", которые не зависят от конкретных стран.
"Налицо комплекс вызовов, таких как: терроризм, эпидемии, нелегальная миграция, кибербезопасность, изменения климата, перебои в поставках энергоресурсов, экономическая и политическая стабильность", — резюмировал Алтун.
Он подчеркнул, именно на фоне комплексных угроз альянс должен учитывать мнение всех партнёров в сфере безопасности блока НАТО.
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