Политолог Гигин: США и Британия хотят "торпедировать" ЕС с помощью Украины

Власти США и Великобритании собираются ослабить Евросоюз с помощью украинского кризиса. Такое мнение выразил белорусский политолог Вадим Гигин.

По его словам, государства, входящие в состав ЕС, столкнулись с разрушением внутриевропейских связей и экономическим кризисом. Он считает, что во многих странах Евросоюза у власти находится проамериканское руководство.

"Абсолютно правы те, кто говорит, что через украинский кризис американцы торпедируют в принципе Европейский союз, который был для них не очень выгоден", — сказал Гигин в интервью ИА SM-News.

При этом он добавил, что такое поведение США копируют польские политики. Как пояснил эксперт, для Белоруссии это представляет "экзистенциальную угрозу".

Политолог напомнил, что ранее белорусский лидер Александр Лукашенко назвал времена Речи Посполитой периодом геноцида для народов Белоруссии и Украины.