Украинские военные жгли и убивали жителей Попасной

Пожилая жительница освобождённого города Попасная ЛНР рассказала, что украинские военные жгли и убивали мирных граждан.

"Как объявили, что Попасную освободили, так нас тут начали и жечь, и убивать. Невозможно описать, что тут творилось. Надо было просто пережить", — приводит её слова шеф-редактор русской службы RT Юлия Мартовалиева.

По словам бабушки, с 4 марта боевики ВСУ интенсивно подвергали обстрелам город разными видами вооружения, в том числе авиацией.

"С 4 марта нас стали просто утюжить. Тут рядом хата сгорела, там дальше тоже. Вот летит вертолёт, ага, тут хата целая, закружился, всё, уже в хату прилетело. Они даже с вертолётов за нами наблюдали. Сын сказал, что надо в погребе ховаться. Месяц там и жили", — рассказала женщина.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин начал спецоперацию по денацификации и демилитаризации на Украине.