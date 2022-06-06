Times назвала кандидатами на пост премьера Британии индийцев, пакистанца и курда

Газета Times включила в список претендентов на пост премьер-министра Великобритании двух британцев индийского происхождения, а также пакистанца и курда. Любой из них может возглавить правительство в случае отставки действующего премьера Бориса Джонсона после голосования по доверию, отмечает издание.

Среди кандидатов Times называет главу Минфина Риши Сунака и министра внутренних дел Прити Патель. Оба они родились в семьях мигрантов индийского происхождения. Также, по версии газеты, пост премьера может достаться этническому курду, министру образования Надиму Захави или главе Минздрава пакистанского происхождения Саджиду Джавиду.

Кроме того, издание включило в список претендентов главу Минобороны Бена Уоллеса, министра иностранных дел Лиз Трасс и нескольких других политиков. При этом отмечается, что среди перечисленных персон нет явного лидера на главенство в Консервативной партии и пост премьер-министра.

Ранее стало известно, что в понедельник вечером в британском парламенте пройдёт голосование по доверию Джонсону. В последние месяцы он подвергается жёсткой критике из-за участия в вечеринках в резиденции на Даунинг-стрит во время действия ограничений по коронавирусу.