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Автор Камиль Джабраилов

Премьеру Британии Джонсону грозит вотум недоверия из-за пьянства

Мир

В июне премьер-министру Великобритании Борису Джонсону могут вынести вотум недоверия из-за пьяных вечеринок в его резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне. Об этом сообщает Evening Standard.

Премьеру Британии Джонсону грозит вотум недоверия из-за пьянства

Ранее Джонсон подвергся жёсткой критике из-за организации вечеринок во время локдауна, введённого в стране из-за распространения коронавируса. В парламентском докладе отмечалось, что на них британский премьер-министр употреблял "чрезмерное" количество алкоголя.

По словам члена Палаты лордов Уильяма Хейга, Джонсон теряет лояльность своих сторонников, вследствие чего уже в этом месяце ему могут вынести вотум недоверия.

"Консервативной партии нужно будет решить этот вопрос: либо сплотиться вокруг премьера, либо принять решение о его вытеснении. Я думаю, что на следующей неделе или примерно в конце июня они придут к проведению голосования", — приводит издание слова Хейга.

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Автор: Камиль Джабраилов, Куратор: Любовь Степушова
Темы борис джонсон
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