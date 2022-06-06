Эксперт МГИМО не исключил военного столкновения США и России

Отсутствие единого центра принятия решений в администрации американского президента Джо Байдена может привести к прямому военному столкновению США и России. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров, комментируя слова политолога Анатоля Ливена о чрезмерном втягивании США в украинский конфликт.

"Сейчас система управления в США очень ненадёжная. Байден местами просто не контролирует ситуацию. Непонятно, кто за что отвечает, какие-то люди могут принимать решения в одной области, другие — в другой. В итоге ситуация может сорваться в неконтролируемую эскалацию. Так что война вполне возможна, может возникнуть военное столкновение", — сказал Александров.

Он пояснил, что крайне негативно на развитии ситуации могут отразиться поставки Киеву американских РСЗО HIMARS. Если с их помощью будут атакованы российские города, то Москва вынужденно ответит ударами по Польше. В такой ситуации Вашингтон будет вынужден поддержать Варшаву, полагает эксперт.

"В итоге США окажутся в ситуации, когда они не смогут не реагировать военным путём. Им придётся что-то делать", — отметил Александров.

Ранее британский политолог Анатоль Ливен в материале для Atlantic заявил, что чрезмерное втягивание Вашингтона в украинский конфликт грозит перерасти в прямое военное столкновение с Россией. Причём виновниками эскалации будут США, так как продолжают поставки вооружения Киеву.

"По мере продолжения боевых действий участие Вашингтона способно перерасти в широкомасштабный и прямой конфликт между двумя великими державами", — написал Ливен.