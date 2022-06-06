Глава МИД Британии вступилась за Джонсона перед голосованием о доверии

Руководитель МИД Великобритании Лиз Трасс призвала граждан королевства поддержать главу правительства Бориса Джонсона. Как напомнила глава внешнеполитического ведомства, в понедельник, шестого июня, состоится голосование по доверию премьер-министру.

"Джонсон имеет мою 100% поддержку в сегодняшнем голосовании", — подчеркнула Трасс.

Вместе с этим она отметила, что премьер попросил прощения за нарушения.

Ранее в Pravda.Ru сообщали, что Джонсона могут лишить своего поста на этой неделе. Члены партии премьера потребовали провести процедуру вотума доверия из-за вечеринок на Даунинг-стрит и в Уайтхолле во время коронавирусной пандемии.