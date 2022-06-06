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Автор Ольга Лебедева

Интрига недели: усидит ли Борис Джонсон в кресле премьера после вотума доверия

Мир

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже на этой неделе может лишиться своего поста.

Интрига недели: усидит ли Борис Джонсон в кресле премьера после вотума доверия

Как сообщает Sunday Times, члены его собственной партии настаивают на вотуме доверия после того, как скандал “Partygate” (пьяными вечеринками на Даунинг-стрит и в Уайтхолле во время общенациональных коронавирусных блокировок в 2020 и 2021 годах) разрушил общественную поддержку их лидера.

Члены правящей Консервативной партии Джонсона намерены провести вотум доверия в среду, 8 июня. Об этом изданию сообщил депутат от партии Тори, подчеркнув, что в Комитет партии подано уже достаточное для преодоления порога в 54 официальных запроса для отзыва доверия главе правительства заявлений и, значит, голосование состоится.

Отрицательный результат вынудит Джонсона уйти в отставку или назначить всеобщие выборы, что даст избирателям возможность сменить руководство страны.

“Я не могу и не буду защищать неоправданное поведение, - заявил депутат Тори Стивен Хаммонд после того, как в конце прошлого месяца был опубликован отчет о расследовании Partygate. - Мы не можем двигаться дальше, не восстановив общественное доверие, и я не уверен, что это возможно в нынешней ситуации”.

К слову, из-за неподобающего поведения уже два депутата правящей в Британии партии были вынуждены уйти в отставку:

  • один за просмотр порнографии по телефону во время заседания в Палате общин,
  • другой за сексуальное насилие над 15-летним мальчиком.

Политика, проводимая Джонсоном, соратников по партии давно не устраивает – тори неоднократно уже критиковали его за провалы в введение парламента в заблуждение.  Премьер-министр же просто отмахивался от претензий, заявляя, что он не может “бросить” нацию в условиях экономических трудностей и российско-украинского конфликта.

Британцам надоел премьер

Британцы же вовсе не считают, что в сложный для страны период экономического кризиса Джонсон сможет спасти положение. Скорее наоборот. Лучшее тому свидетельство – пятничное показательное освистание премьера толпой, когда он прибыл в лондонский собор Святого Павла на Национальную службу благодарения в честь празднования платинового юбилея королевы Елизаветы.

Тори потеряли почти 500 мест и контроль над 11 советами на местных выборах в прошлом месяце.

Инфляция может свергнуть Бориса Джонсона – опрос

Недавний соцпрос, проведенный Savanta ComRes показал, что только 24% избирателей считают партию Тори Джонсона способной справиться с инфляционным кризисом, по сравнению с 39%, которые выбрали оппозиционную Лейбористскую партию.

Борьба с ростом цен будет главной проблемой выборов, показал опрос, поскольку 90% респондентов заявили, что это будет важным фактором в их голосовании.

  • Инфляция в Британии ускорилась до 40-летнего максимума в 9% за 12 месяцев.

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