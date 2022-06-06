Интрига недели: усидит ли Борис Джонсон в кресле премьера после вотума доверия

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже на этой неделе может лишиться своего поста.

Как сообщает Sunday Times, члены его собственной партии настаивают на вотуме доверия после того, как скандал “Partygate” (пьяными вечеринками на Даунинг-стрит и в Уайтхолле во время общенациональных коронавирусных блокировок в 2020 и 2021 годах) разрушил общественную поддержку их лидера.

Члены правящей Консервативной партии Джонсона намерены провести вотум доверия в среду, 8 июня. Об этом изданию сообщил депутат от партии Тори, подчеркнув, что в Комитет партии подано уже достаточное для преодоления порога в 54 официальных запроса для отзыва доверия главе правительства заявлений и, значит, голосование состоится.

Отрицательный результат вынудит Джонсона уйти в отставку или назначить всеобщие выборы, что даст избирателям возможность сменить руководство страны.

“Я не могу и не буду защищать неоправданное поведение, - заявил депутат Тори Стивен Хаммонд после того, как в конце прошлого месяца был опубликован отчет о расследовании Partygate. - Мы не можем двигаться дальше, не восстановив общественное доверие, и я не уверен, что это возможно в нынешней ситуации”.

К слову, из-за неподобающего поведения уже два депутата правящей в Британии партии были вынуждены уйти в отставку:

один за просмотр порнографии по телефону во время заседания в Палате общин,

другой за сексуальное насилие над 15-летним мальчиком.

Политика, проводимая Джонсоном, соратников по партии давно не устраивает – тори неоднократно уже критиковали его за провалы в введение парламента в заблуждение. Премьер-министр же просто отмахивался от претензий, заявляя, что он не может “бросить” нацию в условиях экономических трудностей и российско-украинского конфликта.

Британцам надоел премьер

Британцы же вовсе не считают, что в сложный для страны период экономического кризиса Джонсон сможет спасти положение. Скорее наоборот. Лучшее тому свидетельство – пятничное показательное освистание премьера толпой, когда он прибыл в лондонский собор Святого Павла на Национальную службу благодарения в честь празднования платинового юбилея королевы Елизаветы.

Тори потеряли почти 500 мест и контроль над 11 советами на местных выборах в прошлом месяце.

Инфляция может свергнуть Бориса Джонсона – опрос

Недавний соцпрос, проведенный Savanta ComRes показал, что только 24% избирателей считают партию Тори Джонсона способной справиться с инфляционным кризисом, по сравнению с 39%, которые выбрали оппозиционную Лейбористскую партию.

Борьба с ростом цен будет главной проблемой выборов, показал опрос, поскольку 90% респондентов заявили, что это будет важным фактором в их голосовании.

Инфляция в Британии ускорилась до 40-летнего максимума в 9% за 12 месяцев.

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