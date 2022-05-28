Британцы чувствуют себя обобранными, а Джонсон полон оптимизма

Тяжёлые времена настали для британцев. Инфляция в стране, согласно данным Банка Англии, находится на самом высоком за 40 лет уровне и будет, по его прогнозам, в скором времени ещё на 9% выше. Страну, утверждают банкиры, ждёт "продолжительная стагнация".

Правительство Великобритании, выражая заботу о населении страны, создало в интернете целый сайт, на котором подробно рассказано, какими мерами экономической поддержки англичане могут воспользоваться в условиях усугубляющегося кризиса.

Там рассказывают, как можно справиться с последствиями пандемии, инфляции, грянувшей из-за русских и роста цен на все товары.

"Что-то вы не очень-то и помогаете", — видимо, подумали британцы, и рассказали, что они об этом думают, в комментариях в официальном аккаунте премьер-министра Бориса Джонсона под постом со ссылкой на вышеупомянутый сайт.

Что пишут британцы

"Почему среди всех возможных причин повышения цен не упоминается Brexit? Опять лжете" "Хватит тратить деньги на Украину" "Вы опоздали на 2 месяца, как, впрочем, и во время пандемии" "Жаль, что правительство не знает, кто реально беден, чтобы по праву сфокусироваться на них" "Вы отдаете 400 фунтов газовым компаниям, но снимут ли они их с наших счетов? Цены на британский газ уже зашкаливают" "Где деньги на наше здравоохранение, Борис?"

Вы не должны позволять @ofgem (Управление по рынкам газа и электроэнергии) угождать поставщикам энергии, чтобы втягивать вас в эту передрягу. Позорное беззубое правительство с кучей подхалимов, которые притворяются, что защищают потребителей, когда на самом деле занимаются обратным.

Джонсон полон оптимизма

В это же время британский премьер продолжает жить в каком-то собственном мире, грезя о новых альянсах, созданных в пику Евросоюзу и грозя России ядерной бомбой. И уверяет всех, что "рецессия совсем не обязательно случится" на островах Туманного Альбиона.

"Великобритания может избежать рецессии в ближайшие месяцы, даже несмотря на то, что кризис стоимости жизни готовит почву для трудного периода, — заявил Джонсон в пятницу в интервью Bloomberg. — У Великобритании есть невероятно интересные пути прорыва вперед. Если мы удостоверимся, что у нас есть активный подход к талантам из-за рубежа — мы хотим контролировать иммиграцию, но позволяем прибывать талантливым людям, которые нам нужны, — мы решим наши проблемы с энергоснабжением, мы решим проблемы на рынке труда Великобритании".

Вот так. В мире Джонсона, где, возможно, бродят розовые единороги, оказывается не хватает малости:

талантливых мигрантов, которые будут зажигать лампочки, заправлять машины, отапливать дома и наполнят полки магазинов дешевыми товарами.

Пока же толпы волшебников не приехали спасать британцев, им придётся как-то делать эт самим:

"У нас будет трудный период, и мы должны четко дать понять людям, что это будет трудно, и правительство не может решить все проблемы, — сказал Джонсон. — Мы не можем покрыть все дополнительные расходы", — сказал премьер-министр Великобритании.

Британцы не верят в светлое будущее

Британцы жалуются на экономические меры поддержки, ищут вторую работу, стараются не уходить на пенсию, чтобы хоть как-то свести концы с концами.

"Мы работаем здесь уже шесть поколений, и это первый раз, когда мы столкнулись с угрозой нашему существованию", — рассказывает Кевин Хьюлетт, владелец мясной лавки.

"Все приятные вещи уходят из повседневной жизни. При росте расходов зарплата остается на прежнем уровне", — отмечает 70-летняя Жанетт Редмонд, поясняя, что ей приходится работать, чтобы выжить.

Хелен Ричардсон — бариста и мать двоих детей — говорит, что "в следующем году многие семьи влезут в долги".

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