Тяжёлые времена настали для британцев. Инфляция в стране, согласно данным Банка Англии, находится на самом высоком за 40 лет уровне и будет, по его прогнозам, в скором времени ещё на 9% выше. Страну, утверждают банкиры, ждёт "продолжительная стагнация".
Правительство Великобритании, выражая заботу о населении страны, создало в интернете целый сайт, на котором подробно рассказано, какими мерами экономической поддержки англичане могут воспользоваться в условиях усугубляющегося кризиса.
Там рассказывают, как можно справиться с последствиями пандемии, инфляции, грянувшей из-за русских и роста цен на все товары.
"Что-то вы не очень-то и помогаете", — видимо, подумали британцы, и рассказали, что они об этом думают, в комментариях в официальном аккаунте премьер-министра Бориса Джонсона под постом со ссылкой на вышеупомянутый сайт.
"Почему среди всех возможных причин повышения цен не упоминается Brexit? Опять лжете"
"Хватит тратить деньги на Украину"
"Вы опоздали на 2 месяца, как, впрочем, и во время пандемии"
"Жаль, что правительство не знает, кто реально беден, чтобы по праву сфокусироваться на них"
"Вы отдаете 400 фунтов газовым компаниям, но снимут ли они их с наших счетов? Цены на британский газ уже зашкаливают"
"Где деньги на наше здравоохранение, Борис?"
Вы не должны позволять @ofgem (Управление по рынкам газа и электроэнергии) угождать поставщикам энергии, чтобы втягивать вас в эту передрягу. Позорное беззубое правительство с кучей подхалимов, которые притворяются, что защищают потребителей, когда на самом деле занимаются обратным.
В это же время британский премьер продолжает жить в каком-то собственном мире, грезя о новых альянсах, созданных в пику Евросоюзу и грозя России ядерной бомбой. И уверяет всех, что "рецессия совсем не обязательно случится" на островах Туманного Альбиона.
"Великобритания может избежать рецессии в ближайшие месяцы, даже несмотря на то, что кризис стоимости жизни готовит почву для трудного периода, — заявил Джонсон в пятницу в интервью Bloomberg. — У Великобритании есть невероятно интересные пути прорыва вперед. Если мы удостоверимся, что у нас есть активный подход к талантам из-за рубежа — мы хотим контролировать иммиграцию, но позволяем прибывать талантливым людям, которые нам нужны, — мы решим наши проблемы с энергоснабжением, мы решим проблемы на рынке труда Великобритании".
Вот так. В мире Джонсона, где, возможно, бродят розовые единороги, оказывается не хватает малости:
Пока же толпы волшебников не приехали спасать британцев, им придётся как-то делать эт самим:
"У нас будет трудный период, и мы должны четко дать понять людям, что это будет трудно, и правительство не может решить все проблемы, — сказал Джонсон. — Мы не можем покрыть все дополнительные расходы", — сказал премьер-министр Великобритании.
Британцы жалуются на экономические меры поддержки, ищут вторую работу, стараются не уходить на пенсию, чтобы хоть как-то свести концы с концами.
"Мы работаем здесь уже шесть поколений, и это первый раз, когда мы столкнулись с угрозой нашему существованию", — рассказывает Кевин Хьюлетт, владелец мясной лавки.
"Все приятные вещи уходят из повседневной жизни. При росте расходов зарплата остается на прежнем уровне", — отмечает 70-летняя Жанетт Редмонд, поясняя, что ей приходится работать, чтобы выжить.
Хелен Ричардсон — бариста и мать двоих детей — говорит, что "в следующем году многие семьи влезут в долги".
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