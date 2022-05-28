EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лебедева

Британцы чувствуют себя обобранными, а Джонсон полон оптимизма

Мир

Тяжёлые времена настали для британцев. Инфляция в стране, согласно данным Банка Англии, находится на самом высоком за 40 лет уровне и будет, по его прогнозам, в скором времени ещё на 9% выше. Страну, утверждают банкиры, ждёт "продолжительная стагнация".

Британцы чувствуют себя обобранными, а Джонсон полон оптимизма

Правительство Великобритании, выражая заботу о населении страны, создало в интернете целый сайт, на котором подробно рассказано, какими мерами экономической поддержки англичане могут воспользоваться в условиях усугубляющегося кризиса.

Там рассказывают, как можно справиться с последствиями пандемии, инфляции, грянувшей из-за русских и роста цен на все товары.

"Что-то вы не очень-то и помогаете", — видимо, подумали британцы, и рассказали, что они об этом думают, в комментариях в официальном аккаунте премьер-министра Бориса Джонсона под постом со ссылкой на вышеупомянутый сайт.

Что пишут британцы

"Почему среди всех возможных причин повышения цен не упоминается Brexit? Опять лжете"

"Хватит тратить деньги на Украину"

"Вы опоздали на 2 месяца, как, впрочем, и во время пандемии"

"Жаль, что правительство не знает, кто реально беден, чтобы по праву сфокусироваться на них"

"Вы отдаете 400 фунтов газовым компаниям, но снимут ли они их с наших счетов? Цены на британский газ уже зашкаливают"

"Где деньги на наше здравоохранение, Борис?"

Вы не должны позволять @ofgem (Управление по рынкам газа и электроэнергии) угождать поставщикам энергии, чтобы втягивать вас в эту передрягу. Позорное беззубое правительство с кучей подхалимов, которые притворяются, что защищают потребителей, когда на самом деле занимаются обратным.

Джонсон полон оптимизма

В это же время британский премьер продолжает жить в каком-то собственном мире, грезя о новых альянсах, созданных в пику Евросоюзу и грозя России ядерной бомбой. И уверяет всех, что "рецессия совсем не обязательно случится" на островах Туманного Альбиона.

"Великобритания может избежать рецессии в ближайшие месяцы, даже несмотря на то, что кризис стоимости жизни готовит почву для трудного периода, — заявил Джонсон в пятницу в интервью Bloomberg. — У Великобритании есть невероятно интересные пути прорыва вперед. Если мы удостоверимся, что у нас есть активный подход к талантам из-за рубежа — мы хотим контролировать иммиграцию, но позволяем прибывать талантливым людям, которые нам нужны, — мы решим наши проблемы с энергоснабжением, мы решим проблемы на рынке труда Великобритании".

Вот так. В мире Джонсона, где, возможно, бродят розовые единороги, оказывается не хватает малости:

  • талантливых мигрантов, которые будут зажигать лампочки, заправлять машины, отапливать дома и наполнят полки магазинов дешевыми товарами.

Пока же толпы волшебников не приехали спасать британцев, им придётся как-то делать эт самим:

"У нас будет трудный период, и мы должны четко дать понять людям, что это будет трудно, и правительство не может решить все проблемы, — сказал Джонсон. — Мы не можем покрыть все дополнительные расходы", — сказал премьер-министр Великобритании.

Британцы не верят в светлое будущее

Британцы жалуются на экономические меры поддержки, ищут вторую работу, стараются не уходить на пенсию, чтобы хоть как-то свести концы с концами.

"Мы работаем здесь уже шесть поколений, и это первый раз, когда мы столкнулись с угрозой нашему существованию", — рассказывает Кевин Хьюлетт, владелец мясной лавки.

"Все приятные вещи уходят из повседневной жизни. При росте расходов зарплата остается на прежнем уровне", — отмечает 70-летняя Жанетт Редмонд, поясняя, что ей приходится работать, чтобы выжить.

Хелен Ричардсон — бариста и мать двоих детей — говорит, что "в следующем году многие семьи влезут в долги".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Экономист: нас ждет резкое снижение цен
Куратор: Любовь Степушова
Темы кризис борис джонсон великобритания
Sberbank
Новости
﻿Кадыров: Польша исчезнет, если "не перестанет тявкать"
Симферопольская и Крымская епархия подтвердила принадлежность РПЦ
Шольц и Макрон попросили Путина освободить сдавшихся боевиков с "Азовстали"
Министр Роберт Хабек: "Германия не может выполнить все пожелания Украины"
Украинцы на внедорожниках избили таксистов в Австрии
Великобритания пообещала раздавить РФ за применение ядерного удара
Арестович: "В ВСУ служат лучшие артиллеристы в мире"
Jacobin: "Оружейники США заработают на Украине более 17 млрд долларов"
Массовое захоронение обнаружено в центре Мариуполя
Байден и Зеленский войдут в историю как президенты, устроившие голодомор
Популярное
Силовые структуры
Леонков: ВСУ пойдут атаковать Херсон после поражения в Донбассе

Украинские военные проигрывают в битве за Донбасс в ходе военной спецоперации.

Леонков: ВСУ пойдут атаковать Херсон после поражения в Донбассе
Удары российской ТОС-1А "Солнцепёк" ломают психику у украинских военных
Силовые структуры
Удары российской ТОС-1А "Солнцепёк" ломают психику у украинских военных
Силовые структуры
Армия России применила под Харьковом новую огнемётную систему ТОС-2 "Тосочка"
Мир. Новости мира
Newsweek: после заявлений США Россия загружает ракеты "Калибр" на подлодки ЧФ РФ
Людмила Черткова Украинцы не верят Арестовичу: "Лёха, что ты несёшь?" Людмила Черткова Любовь Степушова Венгрия ответит Украине в случае перекрытия нефтепровода "Дружба" Любовь Степушова Игорь Буккер Беженки с Украины пугают благопристойных англичанок Игорь Буккер
Мир. Новости мира
Чиновница из Германии Мёллер раскрыла секретное решение НАТО по Украине
Силовые структуры
Глава SIPRI Мелвин: терпение РФ закончится из-за поставок оружия НАТО на Украину
Reuters: США предупредили Киев, что обстрелы территории РФ чреваты эскалацией
Мир. Новости мира
Reuters: США предупредили Киев, что обстрелы территории РФ чреваты эскалацией
Последние материалы
Симферопольская и Крымская епархия подтвердила принадлежность РПЦ
Шольц и Макрон попросили Путина освободить сдавшихся боевиков с "Азовстали"
Министр Роберт Хабек: "Германия не может выполнить все пожелания Украины"
Британцы чувствуют себя обобранными, а Джонсон полон оптимизма
Украинцы на внедорожниках избили таксистов в Австрии
Великобритания пообещала раздавить РФ за применение ядерного удара
Арестович: "В ВСУ служат лучшие артиллеристы в мире"
"Игра престолов" по-украински: Зеленский V Залужный
Jacobin: "Оружейники США заработают на Украине более 17 млрд долларов"
Разбитые дороги и провалы реформ не помешали Беглову "успешно" развивать Петербург
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников