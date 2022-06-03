Die Welt: немцы высмеяли главу МИД ФРГ Бербок после её слов о поддержке Киеву

Глава МИД Германии Анналена Бербок пообещала руководству киевского режима оказать поддержку Украине на фоне военной спецоперации. Однако её заявления не оценили читатели немецкого издания Die Welt.

Многие пользователи Сети сомневаются, что министр может принимать профессиональные решения, поскольку категоричность высказываний Бербок противоречит целям её деятельности. Один из комментаторов полагает, что глава немецкого МИД способна "давать простые ответы на сложные вопросы" и не более.

"Даже у некритичного населения постепенно складывается впечатление, что Бербок — абсолютная неудачница и не имеет ни малейшего представления ни об истории, ни о психологии власти", — отмечает другой пользователь Сети.

Комментатор под ником Mike Müller недоумевает, почему Германия должна оказывать поддержку Украине, а не сохранить нейтралитет в сложившимся кризисе.

"Почему министр иностранных дел Германии обещает поддержку Украине? Тем более что это совершенно нам не по карману. Кто должен платить за это?" — возмущаются немцы.