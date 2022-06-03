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Автор Мария Карева

Le Figaro: французы раскритиковали шестой пакет антироссийских санкций Запада

Мир

Очередной пакет антироссийских санкций предусматривает эмбарго на импорт российской нефти. Санкции коснутся морских поставок уже в январе 2023 года. Эмбарго на чёрное золото запланировано на более позднее время. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что к концу 2022 года ЕС намерен сократить импорт российской нефти на 90%.

Le Figaro: французы раскритиковали шестой пакет антироссийских санкций Запада

Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали западные санкции, отметив, что все ограничительные меры против Москвы возвращаются бумерангом. Пользователи Сети призывают коллективный Запад "немного подумать", прежде чем принимать подобные решения. 

"Вернёмся к лошадям, карете и скутеру, не говоря уже о рикше", — пишет один из комментаторов.  

Другой читатель заявил, что следующей зимой у многих европейцев сложится впечатление, будто они живут в Сибири. Также французы назвали санкции глупостью, поскольку только США получают от этого выгоду.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша европа урсула фон дер ляйен
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