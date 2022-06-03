Le Figaro: французы раскритиковали шестой пакет антироссийских санкций Запада

Очередной пакет антироссийских санкций предусматривает эмбарго на импорт российской нефти. Санкции коснутся морских поставок уже в январе 2023 года. Эмбарго на чёрное золото запланировано на более позднее время. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что к концу 2022 года ЕС намерен сократить импорт российской нефти на 90%.

Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали западные санкции, отметив, что все ограничительные меры против Москвы возвращаются бумерангом. Пользователи Сети призывают коллективный Запад "немного подумать", прежде чем принимать подобные решения.

"Вернёмся к лошадям, карете и скутеру, не говоря уже о рикше", — пишет один из комментаторов.

Другой читатель заявил, что следующей зимой у многих европейцев сложится впечатление, будто они живут в Сибири. Также французы назвали санкции глупостью, поскольку только США получают от этого выгоду.