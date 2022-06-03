В США потребовали ввести санкции против Венгрии за отказ от нефтяного эмбарго

Член палаты представителей США Раджа Кришнамурти попросил госсекретаря Энтони Блинкена повлиять на власти Венгрии, которые не намерены вводить нефтяное эмбарго против России.

"Прошу вас (Блинкена. — Прим. ред.) рассмотреть все возможные инструменты, в том числе санкции, чтобы достичь с Венгрией окончательной договорённости по запрету российской нефти", — сообщил конгрессмен в письме госсекретарю, передаёт RT.

По мнению Кришнамурти, если Евросоюз введёт санкции в энергосекторе, РФ лишится основного источника доходов. В этом случае властям будет сложнее финансировать военную спецоперацию по принуждению к миру на Украине, подчеркнул американский политик.

Он отметил, что для введения запрета на российскую нефть Вашингтону нужно улучшить работу инвестиционного фонда "Инициативы трёх морей", который должен уберечь Центральную Европу от энергетического кризиса. Также Кришнамурти призвал объявить ограничения в отношении венгерских корпораций.

Ранее в Bloomberg заявили, что послы ЕС утвердили шестой пакет антироссийских санкций. По данным издания, Запад собирается ввести частичное нефтяное эмбарго и отключить Сбербанк от системы SWIFT.