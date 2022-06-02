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Автор Евгения Васильева

Bloomberg: послы ЕС утвердили шестой пакет антироссийских санкций

Мир

Послы Евросоюза одобрили шестой пакет антироссийских ограничительных мер. По информации американских журналистов, западные политики намерены ввести частичное нефтяное эмбарго против РФ и отключить Сбербанк от международной межбанковской системы SWIFT.

"В ЕС постпреды утвердили частичное эмбарго на российскую нефть и санкции в отношении Сбербанка", — сообщил источник Bloomberg.

По данным издания, в "чёрный список" не включили патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. Известно, что об этом просил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Ранее журналист The Guardian Ларри Эллиотт указал на неэффективность ограничительных мер в отношении Москвы.

"Прошло уже три месяца с тех пор, как Запад начал экономическую войну против России, и она идёт не по плану", — заявил сотрудник СМИ.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
сбербанк виктор орбан патриарх кирилл
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