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Автор Игорь Рябов

Микробиолог: виновником появления оспы обезьян может быть AstraZeneca

Мир

Микробиолог, бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию в Ираке и Ливии Игорь Никулин прокомментировал Pravda.Ru предложение вице-спикера Госдумы Ирины Яровой изучить связь заболеваемости оспой обезьян с биолабораториями США.

Микробиолог: виновником появления оспы обезьян может быть AstraZeneca

"Тот вирус оспы обезьян, который появился много лет назад, не передавался от человека к человеку. Этот вирус передается. Либо это какая-то новая мутация, либо с ним где-то поработали. И вот Минобороны даже высказало предположение, что поработали с ним в Нигерии, где находятся как раз четыре американские биолаборатории. Другой вариант — на Украине, где тоже проводились нелегальные эксперименты", — заявил Никулин.

Он напомнил, что американские военные вирусологи экспериментировали на пациентах в психиатрических больницах, на детях-сиротах, на военных и заключенных.

"США делали то, что запрещено Нюрнбергским трибуналом, что является преступлением против человечности. Причем участвовали в этом ведущие фармацевтические фирмы Запада, такие как Pfizer, Moderna, AstraZeneca", — отметил собеседник издания.

Микробиолог озвучил два варианта происхождения оспы обезьян.

"Либо какие-то нелегальные эксперименты проводились, после чего подопытные разъехались по странам Евросоюза и разнесли вирус, либо это побочный эффект от прививок, и первый подозреваемый — AstraZeneca. Потому что у них вакцина создана на основе аденовируса шимпанзе. Если это побочный эффект от прививок, тогда будет мировая катастрофа. Потому что уже миллиарды людей получили эти прививки", — подчеркнул Никулин.

Он предположил, где может быть источник заражения.

"Либо он на Украине, либо в Африке. Но и там, и там работали американские военные вирусологи", — добавил эксперт.

В четверг, 2 июня вице-спикера Госдумы Ирина Яровая заявила, что специалисты должны изучить связь внезапного распространения оспы обезьян сразу в нескольких странах с деятельностью биолабораторий США.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Темы ирина яровая игорь никулин
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