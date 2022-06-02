Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Вашингтона включить российского дипломата в санкционный список.
"Честно говоря, была уверена, что я уже давно в американском стоп-листе. Визы уже какой год не выдавали нормально", — сказала представитель внешнеполитического ведомства.
Вместе с этим Захарова отметила, что не владеет иностранными счетами и зарубежной недвижимостью. Дипломат назвала санкции против неё "очередным перформансом" западных политиков.
Ранее представители Минфина США сообщили о введении ограничительных мер в отношении некоторых российских предпринимателей и политиков. В "чёрном списке" оказался гендиректор "Северстали" Алексей Мордашов.
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Российская армия продолжает проведение военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.