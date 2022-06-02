Захарова думала, что уже давно находится в санкционном списке США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Вашингтона включить российского дипломата в санкционный список.

"Честно говоря, была уверена, что я уже давно в американском стоп-листе. Визы уже какой год не выдавали нормально", — сказала представитель внешнеполитического ведомства.

Вместе с этим Захарова отметила, что не владеет иностранными счетами и зарубежной недвижимостью. Дипломат назвала санкции против неё "очередным перформансом" западных политиков.

Ранее представители Минфина США сообщили о введении ограничительных мер в отношении некоторых российских предпринимателей и политиков. В "чёрном списке" оказался гендиректор "Северстали" Алексей Мордашов.