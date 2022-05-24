Захарова об опасности либерализма: "Кто ещё делал так? Фашисты!"

Официальный представитель МИД Мария Захарова объяснила, что Россия противостоит диктатуре либерализма.

На форуме "Новые смыслы новой реальности" выступили Александр Хинштейн, Мария Захарова, Антон Красовский.

Мария Захарова предупредила что идёт наступление коллективного Запада на все, что было создано в цивилизационном плане.

"Нынешний либерализм под прекрасными словами и лозунгами рождает жуткую реальность и тоталитарную идеологию. Кто еще делал так? Фашисты!" — заявила дипломат.

Ранее Мария Захарова поработала пресс-секретарём Владимира Соловьёва. Дипломат посетила Екатеринбург, который журналист окрестил центром "мерзотной либероты".