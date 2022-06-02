Баширов: Байден выставил европейцев идиотами, сказав о закупках нефти из России

Президент США Джозеф Байден заявил, что рассматривает различные варианты в отношении дальнейших закупок российской нефти, если цена на неё будет ограничена. И даже допустил, что США продолжат покупать сырьё. Высказывание американского лидера прокомментировал политолог Марат Баширов.

Эксперт отметил, что Байден говорит это в тот момент, когда Европа принимает решение о ещё большем сокращении закупок. В такой ситуации европейцы будут выглядеть очень глупо, считает аналитик.

"Джо, зачем ты палишь лавку? То есть, ЕС вводит эмбарго на покупку российской нефти, а США её скупают? Класс. И кем теперь себя будут чувствовать европейцы? А вот кем: идиотами", — заключил Баширов.