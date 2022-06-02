EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Максим Александров

Картаполов: США готовят Евросоюзу судьбу Украины

Мир

Европа уже сейчас стала проамериканской колонией нового типа. И судьба европейцев в контексте взаимоотношений с США будет незавидной. Такое мнение высказал депутат Госдумы, генерал-полковник Андрей Картаполов.

Картаполов: США готовят Евросоюзу судьбу Украины

Он заметил, что Европейский союз, по сути, уже превратился в колонию США, хотя они так и не считают. У ЕС не осталось собственной политики, никто не избирает руководство, а всё, что диктует Вашингтон, они послушно выполняют, единогласно присоединяясь к санкциям, которые вредят их собственным странам и собственному населению, пояснил депутат.

По его словам, дальнейшая судьба европейцев может быть похожей на судьбу украинцев. Возможно, лидеры ЕС это понимают, но боятся признаться себе в этом, а граждане Европы даже не подозревают, что их ожидает, предположил генерал.

Американцы, сделавшие из них колонию, сделают и пушечное мясо, как и из украинцев, заключил Картаполов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша европа украина евросоюз вашингтон
Новости
Rzeczpоspolita: поддержка украинских беженцев в Польше подходит к концу
Вместо современных БМП Marder Украина получит советские машины образца 1965 года
Российские адвокаты: расширение пределов самообороны снизит уровень преступности
Лоза порадовался отъезду украинских беженцев из Болгарии: склочный характер
Депутат Госдумы Шеремет призвал ускорить воссоединение юга Украины с РФ
ООН: конфликт на Украине грозит голодом 15 миллионам человек
РФ применяет неуязвимые для зарубежных ПЗРК штурмовики Су-25СМ3 на Украине
В новой стратегической концепции НАТО главной угрозой станет Россия
Турция сменила своё название: Turkey стала называться Türkiye
США подтвердили проведение "киберопераций" против России
Популярное
Силовые структуры
Отступившие боевики ВСУ из Красного Лимана запретили танкистам открывать огонь

Российская армия продолжает проведение военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

Отступившие боевики ВСУ из Красного Лимана запретили танкистам открывать огонь
Снайпер из Польши оборудовал огневую позицию на куполе церкви в Дробышеве
Силовые структуры
Снайпер из Польши оборудовал огневую позицию на куполе церкви в Дробышеве
Силовые структуры
Военные морской пехоты ВМС ВСУ отказались воевать с ВС РФ из-за больших потерь
Силовые структуры
Трофеи на позициях ВСУ близ Святогорска говорят о тяжёлой ситуации с оружием
Людмила Черткова День защиты детей — теперь тоже праздник со слезами на глазах Людмила Черткова Ольга Лазарева Расследование работы Форин-офиса в России продолжается: названы ещё 59 имён агентов влияния Ольга Лазарева Любовь Степушова Иран наказал Грецию и США за пиратство. России надо делать выводы Любовь Степушова
Мир. Новости мира
В Болгарии резко увеличился отток украинских беженцев
Общество
Отец Макгрегора ответил Зеленскому за слова о сыне и Путине: закрой поганый рот
Российские хакеры выложили неприятную информацию о 700 сотрудниках СБУ
Силовые структуры
Российские хакеры выложили неприятную информацию о 700 сотрудниках СБУ
Последние материалы
РФ применяет неуязвимые для зарубежных ПЗРК штурмовики Су-25СМ3 на Украине
В новой стратегической концепции НАТО главной угрозой станет Россия
Турция сменила своё название: Turkey стала называться Türkiye
Эксперт: "NFT ждет стремительный рост популярности в ближайшие 5-7 лет"
Астролог Лорен Эш: "Телец занимает первое место среди самых соблазнительных знаков зодиака"
США подтвердили проведение "киберопераций" против России
Шольц: о точных данных доставки Киеву ракет мы не хотим сообщать
Байден не исключил возможность закупок российской нефти по ценам ниже рыночных
Третьяков о пользе сменяемости власти: Неудачи можно валить на предыдущего
Астролог: "Дева, Лев, Овен и еще три знака зодиака — самые мстительные"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников