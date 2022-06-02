Картаполов: США готовят Евросоюзу судьбу Украины

Европа уже сейчас стала проамериканской колонией нового типа. И судьба европейцев в контексте взаимоотношений с США будет незавидной. Такое мнение высказал депутат Госдумы, генерал-полковник Андрей Картаполов.

Он заметил, что Европейский союз, по сути, уже превратился в колонию США, хотя они так и не считают. У ЕС не осталось собственной политики, никто не избирает руководство, а всё, что диктует Вашингтон, они послушно выполняют, единогласно присоединяясь к санкциям, которые вредят их собственным странам и собственному населению, пояснил депутат.

По его словам, дальнейшая судьба европейцев может быть похожей на судьбу украинцев. Возможно, лидеры ЕС это понимают, но боятся признаться себе в этом, а граждане Европы даже не подозревают, что их ожидает, предположил генерал.

Американцы, сделавшие из них колонию, сделают и пушечное мясо, как и из украинцев, заключил Картаполов.