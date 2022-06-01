Макгрегор: "Любой, кто попытается убрать Путина — совершит самоубийство"

Экс-советник американского министра обороны, полковник Дуглас Макгрегор убеждён, что глава Российской Федерации Владимир Путин в настоящее время находится на пике популярности, а попытка его устранения равносильна самоубийству.

"Нет никаких доказательств того, что внутри России готовится какой-то государственный переворот с целью смещения Владимира Путина. Путин сейчас более популярен, чем когда-либо. Любой, кто попытается убрать его — совершит самоубийство. В России более 100 миллионов человек и официальные опросы показывают, что 85 процентов поддерживают его. И не найдёшь ни одного, кто не думал, что пришло время защищать Россию", — заключил он.

Ранее он заявил, что США после призывов воевать до последнего украинца столкнулись с решающей битвой добра и зла на Востоке Украины.