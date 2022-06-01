Силы Донецкой Народной Республики отрезали Авдеевский гарнизон ВСУ от одного из двух путей снабжения. Об этом сообщает Народная милиция ДНР.
Военные также освободили посёлок Новосёловка в Краснолиманском районе.
"Взяли под контроль участок трассы, окончательно отрезав Авдеевский гарнизон от одного из двух имевшихся путей снабжения", — отметили в ведомстве.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Волкер уверен, что российская армия зря направила все силы на Северодонецк.