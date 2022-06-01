Силы ДНР перекрыли один из двух путей снабжения ВСУ

Силы Донецкой Народной Республики отрезали Авдеевский гарнизон ВСУ от одного из двух путей снабжения. Об этом сообщает Народная милиция ДНР.

Военные также освободили посёлок Новосёловка в Краснолиманском районе.

"Взяли под контроль участок трассы, окончательно отрезав Авдеевский гарнизон от одного из двух имевшихся путей снабжения", — отметили в ведомстве.