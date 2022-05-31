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Автор Антон Уткин

Владимир Евсеев: армии ФРГ должна бояться не Россия, а Польша и Прибалтика

Мир

Долгое время ВС Германии рассматривались Берлином как оборонительные, но сейчас в армию будет вкладываться наступательный потенциал. Так заведующий отделом института стран СНГ Владимир Евсеев прокомментировал Pravda.Ru слова канцлера Олафа Шольца о создании в ФРГ самой большой армии в Европе среди стран-членов НАТО.

Владимир Евсеев: армии ФРГ должна бояться не Россия, а Польша и Прибалтика

Военный эксперт предполагает, что наиболее серьезная угроза может возникнуть для Калининградской области. В таком случае опасаться стоит странам Прибалтики, а конкретно властям в Вильнюсе, отметил Евсеев. Он уверен, что в случае необходимости через территорию Литвы российскими войсками будет пробит наземный коридор в Калининград.

"Любые реальные военные угрозы Калининградской области сразу приведут к созданию коридора через Литву", — заявил специалист.

Также милитаризации Германии должна опасаться и Польша, напомнил военный эксперт.

"Если Германия может выставить претензии на Калининградскую область, то способна претендовать и на часть территории Польши", — считает Евсеев.

Варшаве стоит очень сильно задумался, насколько усиление немецкой армии соответствует польским национальным интересам, резюмировал аналитик.

Ранее в интервью немецкому изданию канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в ФРГ вскоре появится "самая большая традиционная армия в Европе" среди стран Североатлантического альянса. 

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Любовь Степушова
Темы польша германия олаф шольц прибалтика владимир евсеев
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