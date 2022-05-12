Канадские СМИ: Война между Россией и НАТО начнётся в Калининграде

Конфликт между Россией и НАТО начнётся в Калининградской области. Это обусловлено географическим положением региона, считает канадское издание Globe and Mail.

Если Финляндию и Швецию примут в Североатлантический альянс, стратегическое противостояние между Россией и военным блоком резко усилится, отмечают эксперты из Канады. Уже сейчас Калининградская область является местом размещения Балтийского флота РФ, современных сил ПВО и мобильных ракетных установок "Искандер-М". В случае дальнейшего расширения НАТО Москва продолжит милитаризировать регион.

Когда Владимира Путина европейские страны заставят перейти к реальным действиям, первыми пострадают Польша и Литва. Нет никаких сомнений, что российские войска сразу займут Сувалкский коридор, преследуя две цели. Во-первых, Калининградская область соединится с Белоруссией. Во-вторых, Прибалтика будет отрезана от союзников по НАТО.

Видя решимость, с которой Кремль отстаивает интересы России с помощью спецоперации на Украине, очередная провокация с расширением НАТО может окончательно разрушить баланс в балтийском регионе. А ведь именно Калининград можно превратить в площадку, на которой будет основана система взаимной безопасности Европы резюмировали канадские аналитики.