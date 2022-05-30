Андрусив предлагает ввести залог для выезда мужчин за рубеж

Советник главы МВД Украины Виктор Андрусив считает, что необходимо вести залог для мужчин призывного возраста, которые хотят выехать за границу.

Отмечается, что размер залога будет колебаться в пределах трёх-пяти тысяч долларов.

По словам политика, после внесения залога, человек получит свободное право на выезд, а если не вернется в обозначенный срок, то взнос перейдет в пользу государства.

Ранее сообщалось, что скандальный законопроект от представителей партии "Слуга народа" о лишении мужчин гражданства за невозвращение в страну во время военного положения на Украине, сняли с рассмотрения. Согласно информации, многие из политиков отозвали свои подписи.