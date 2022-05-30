Советник главы МВД Украины Виктор Андрусив считает, что необходимо вести залог для мужчин призывного возраста, которые хотят выехать за границу.
Отмечается, что размер залога будет колебаться в пределах трёх-пяти тысяч долларов.
По словам политика, после внесения залога, человек получит свободное право на выезд, а если не вернется в обозначенный срок, то взнос перейдет в пользу государства.
Ранее сообщалось, что скандальный законопроект от представителей партии "Слуга народа" о лишении мужчин гражданства за невозвращение в страну во время военного положения на Украине, сняли с рассмотрения. Согласно информации, многие из политиков отозвали свои подписи.
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Согласно сообщению замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, ВСУ два раза пытались прорвать линию обороны в регионе.