Скандальный законопроект от представителей партии "Слуга народа" о лишении мужчин гражданства за невозвращение в страну во время военного положения на Украине, сняли с рассмотрения. Согласно информации, многие из политиков отозвали свои подписи.
По словам депутатов, законопроект рассматриваться не будет.
"Вчера подпись отозвала соавтор Марьяна Безуглая. А сегодня нардеп Ольга Совгиря заявила, что это сделали и другие авторы", — передаёт Страна.ua.
Законопроект подразумевал лишение гражданства мужчин, которые покинули Украину во время военного положения и не вернулись в течение месяца.
Также документ должен был запретить после объявления мобилизации менять место проживания людям, состоящим на воинском учёте, без письменного уведомления уполномоченного лица.
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