Страна.ua: законопроект, о лишении гражданства за "побег с Украины", развалился

Скандальный законопроект от представителей партии "Слуга народа" о лишении мужчин гражданства за невозвращение в страну во время военного положения на Украине, сняли с рассмотрения. Согласно информации, многие из политиков отозвали свои подписи.

По словам депутатов, законопроект рассматриваться не будет.

"Вчера подпись отозвала соавтор Марьяна Безуглая. А сегодня нардеп Ольга Совгиря заявила, что это сделали и другие авторы", — передаёт Страна.ua.

Законопроект подразумевал лишение гражданства мужчин, которые покинули Украину во время военного положения и не вернулись в течение месяца.

Также документ должен был запретить после объявления мобилизации менять место проживания людям, состоящим на воинском учёте, без письменного уведомления уполномоченного лица.