Порошенко обратился к Зеленскому: выпустите меня

Бывший президент Украины Пётр Порошенко обратился напрямую к нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому с просьбой разрешить ему выезд из страны.

"После того как незаконно была сорвана моя поездка в составе официальной парламентской делегации на Парламентскую ассамблею НАТО, где я намеревался отстаивать предоставление Украине ПДЧ на саммите Альянса в этом году, надеюсь, что выводы сделаны и никто уже не будет препятствовать моему выезду в Роттердам", — отметил он.

Экс-глава Украины обратил внимание, что приоритетом для его поездки являются переговоры о предоставлении Украине статуса кандидата в ЕС уже в июне.

Также в рамках своего визита Порошенко намерен добиться большей помощи для Киева и санкций для Москвы.

Ранее Порошенко уже дважды пытался выехать из страны через КПП на границе с Польшей.