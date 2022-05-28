Бывший глава украинского государства Пётр Порошенко во второй раз попытался покинуть Украину.
Отмечается, что он был замечен на пункте пропуска Рава-Русская, который расположен на границе с Польшой.
"Выехал на встречку, чтобы объехать очередь, и был остановлен патрульными", — пишут украинские СМИ.
Ранее депутат Верховной Рады Украины Ирина Геращенко сообщила, что Порошенко попытался выехать из страны для участия в Парламентской Ассамблее НАТО, но пограничники его не пропустили.
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