Геращенко: Порошенко пытался уехать из страны, но погранслужба его не пропустила

Бывший президент Украины Пётр Порошенко попытался выехать из страны для участия в Парламентской Ассамблее НАТО, но пограничники его не пропустили.

Об этом сообщила депутат Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

Порошенко находится в пункте пропуска "Рава-Русская" Львовской таможни и пытался выехать из Украины в Польшу на своем "Range Rover". Пограничники в эти минуты решают, что делать: выпустить бывшего президента из страны или нет.

Но по сообщению нардепа, он все-таки пока останется на родине.