Бывший президент Украины Пётр Порошенко попытался выехать из страны для участия в Парламентской Ассамблее НАТО, но пограничники его не пропустили.
Об этом сообщила депутат Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.
Порошенко находится в пункте пропуска "Рава-Русская" Львовской таможни и пытался выехать из Украины в Польшу на своем "Range Rover". Пограничники в эти минуты решают, что делать: выпустить бывшего президента из страны или нет.
Но по сообщению нардепа, он все-таки пока останется на родине.
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