Пилоты назвали нереалистичной сцену боя F-14 и Су-57 в фильме "Топ Ган: Мэверик"

В прокат вышел голливудский боевик "Топ Ган: Мэверик", в котором есть сцена, где старый американский самолёт F-14 побеждает российский истребитель пятого поколения Су-57. Пилоты ВВС США рассказали изданию 19FortyFive, почему фильм с актёром Томом Крузом далёк от реальности.

Как и в фильме "Топ Ган" 1986 года, главной боевой машиной нового боевика стал истребитель F-14 Tomcat, который по сегодняшним меркам является очень устаревшим самолётом.

В "Топ Ган: Мэверик" главный герой за штурвалом F-14 побеждает в воздушном бою истребитель пятого поколения, который в фильме хоть и не называется, но становится понятно, что это российский Су-57. По всем канонам голливудского кино старый Tomcat одерживает верх в бою с современным самолетом.

Автор статьи задаёт двум отставным пилотам ВВС США вопрос: может ли F-14, произведённый в 70-годах прошлого века и пусть даже модернизированный, победить современный истребитель Су-57?

По данным 19FortyFive, оба пилота ответили однозначно: победа F-14 над Су-57 невозможна. По словам одного из собеседников издания, самолёты пятого поколения легко справятся с истребителями четвертого поколения.

"Более старый F-14 даже не успел бы меня увидеть… Пилот бы умер и даже не узнал, что его уничтожили, пока не встретил своего создателя на небесах или в аду", — сказал пилот, перевод слов которого приводит "ПолитРоссия".

Другой пилот отметил, что F-14 не создавался для борьбы с такими современными самолётами, как F-35, F-22 или Су-57. Tomcat оснащён морально устаревшей "начинкой", которая не позволит ему конкурировать с самолётами пятого поколения.

"Пилот на истребителе пятого поколения держался бы позади F-14, используя свои стелс-технологии, а затем уничтожил Tomcat, запустив ракету издалека. Не было бы никакого воздушного боя. Мэверик умирает. Конец истории", — подчеркнул пилот.

Ранее сообщалось, что Воздушно-космические силы РФ впервые применили новейший истребитель Су-57 в спецоперации на Украине.