Президент Сербии Вучич не исключил подорожание газа в Европе до 4 тыс. долларов

Стоимость газа в Европе этой зимой может вырасти в четыре раза — до 4 тыс. долларов за тысячу кубометров. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич после телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Если на бирже TTF цена газа около 960 долларов за тысячу кубометров летом, а зимой, боюсь, что газ вырастет до 3,5 тыс., а может, и до 4 тыс. за тысячу кубометров", — сказал сербский лидер на брифинге.

При этом он добавил, что Белград будет покупать российский газ по цене примерно в три раза ниже, чем среднерыночная. По словам Вучича, соответствующая договорённость достигнута с президентом России.

Газовый хаб Title Transfer Facility (TTF) находится в Нидерландах. На этой виртуальной торговой площадке осуществляются биржевые операции с природным газом.