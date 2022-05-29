Вучич: "Цена российского газа для Сербии будет в три раза ниже рыночной"

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград будет покупать российский газ по цене примерно в три раза ниже, чем среднерыночная. Соответствующая договорённость достигнута с президентом России Владимиром Путиным, сообщил сербский лидер.

По словам Вучича, в ходе телефонного разговора Белград и Москва договорились о поставках со скидкой 2,2 млрд кубометров газа. Детали сделки ещё предстоит обсудить с "Газпромом".

"Это будет наиболее благоприятная цена на территории Европы за исключением, возможно, Белоруссии и Армении. Если на бирже цена газа около 960 долларов за тысячу кубометров, то будем получать около 340-350 долларов за тысячу кубометров", — сказал сербский президент журналистам.

Действующий контракт на поставки российского газа в Сербию истекает 31 мая. Вучич сообщил, что ему удалось договориться с Путиным об основных элементах нового договора.