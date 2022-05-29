Миронов: "Режим Зеленского должен быть ликвидирован"

Депутат Госдумы, руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов считает, что режим украинского президента Владимира Зеленского должен быть ликвидирован.

"С моей точки зрения, полная денацификация Украины должна включать в себя ликвидацию режима Зеленского. Если этот кровавый клоун останется в Киеве, денацификация не будет завершена", — отметил он.

Миронов убеждён, что весь юго-восток Украины должен быть освобожден от нацизма.

"Эти территории, исторически принадлежащие России, должны быть, скажу дипломатично, не принадлежащими Украине. Единожды освободив их от нацизма, уходить оттуда уже нельзя", — заключил он.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев заявил, что России стоит поддержать оппонентов Зеленского готовых сместить его с поста президента и пойти на переговоры с Москвой.