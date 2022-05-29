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Автор Елена Ивченко

Миронов: "Режим Зеленского должен быть ликвидирован"

Мир

Депутат Госдумы, руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов считает, что режим украинского президента Владимира Зеленского должен быть ликвидирован.

Миронов: "Режим Зеленского должен быть ликвидирован"

"С моей точки зрения, полная денацификация Украины должна включать в себя ликвидацию режима Зеленского. Если этот кровавый клоун останется в Киеве, денацификация не будет завершена", — отметил он.

Миронов убеждён, что весь юго-восток Украины должен быть освобожден от нацизма.

"Эти территории, исторически принадлежащие России, должны быть, скажу дипломатично, не принадлежащими Украине. Единожды освободив их от нацизма, уходить оттуда уже нельзя", — заключил он.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев заявил, что России стоит поддержать оппонентов Зеленского готовых сместить его с поста президента и пойти на переговоры с Москвой.

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Любовь Степушова
Темы сергей миронов владимир зеленский
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