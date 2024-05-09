Шаман поздравил бойцов спецоперации с Днем Победы в госпитале Москвы

Шаман посетил бойцов спецоперации в московском госпитале

0:35 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Shaman, известный как Ярослав Дронов, посетил бойцов специальной военной операции, которые проходят лечение и реабилитацию в московском госпитале. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: youtube.com by Канал SHAMAN is licensed under public domain

Вместе с творческой командой радиостанции «Калина Красная» Shaman поздравил ветеранов боевых действий с Днем Победы, выразив им свою поддержку и пожелания скорейшего выздоровления.

Ранее сообщалось, что Стас Барецкий предлагает Шаману роль воспитателя в "тюрьме для иноагентов" в замке.