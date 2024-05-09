Шаман поздравил бойцов спецоперации с Днем Победы в госпитале Москвы

Певец Shaman, известный как Ярослав Дронов, посетил бойцов специальной военной операции, которые проходят лечение и реабилитацию в московском госпитале. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Вместе с творческой командой радиостанции «Калина Красная» Shaman поздравил ветеранов боевых действий с Днем Победы, выразив им свою поддержку и пожелания скорейшего выздоровления.
Ранее сообщалось, что Стас Барецкий предлагает Шаману роль воспитателя в "тюрьме для иноагентов" в замке.
Актриса Анастасия Макеева высказалась о своём замужестве.