Экс-полковник армии Китая: конфликт на Украине начался по вине НАТО

Причиной российской спецоперации на Украине стала политика НАТО по расширению на восток. И если международное напряжение продолжит нарастать, это может привести к военному конфликту с использованием ядерного оружия. Такое мнение выразил старший полковник армии Китая в отставке Чжоу Бо в колонке для South China Morning Post.

Он полагает, что конфликт на Украине начался из-за того, что предостережения России были проигнорированы Североатлантическим альянсом. Организация не отказалась от своих планов, а продолжила расширяться на восток.

По мнению отставного китайского военного, при любых обстоятельствах блок НАТО не должен допускать возможность нанесения первого ядерного удара по России.

Альянс также должен прекратить дальнейшее расширение на восток, если Москва откажется от права нанесения ядерного удара первой, и запустить процесс переговоров о новых механизмах безопасности в Европе, написал эксперт.

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