Сатановский: военные базы США должны исчезнуть во всём мире

О безопасности Евразии можно будет говорить только при условии, что на её территории вообще не останется американских военных объектов. Их должно быть ноль от Лиссабона до Манилы, и тогда европейцы и жители Азии смогут спать более или менее спокойно. Такое мнение высказал политолог Евгений Сатановский.

Эксперт прокомментировал новость о том, что администрация президента США Джозефа Байдена одобрила поставки Украине реактивных систем залпового огня. Естественно, это вызвало вполне резонные опасения, что это оружие Киев может применить для удара вглубь территории России.

А после этого ответ будет именно таким, какой давно обещали, причём не только в отношении Украины, заметил аналитик.

Он считает, что предупреждать украинцев, к чему это в итоге приведёт, бесполезно, а делать они всё равно будут по-своему.

Всё происходящее всерьёз и надолго, и хоть началось это Украиной, но ею не закончится, добавил политолог. По его мнению, США легко пожертвуют и всей Восточной Европой, начиная с Польши, и Японией с Тайванем, но не будут сами напрямую ввязываться в войну с Россией.

Решение проблем — это исчезновение американских военных баз и других объектов, позволяющих США вмешиваться в любые конфликты, по всей планете, за пределами территории самих Соединённых Штатов.

"Всё равно от них никому никакой пользы, кроме вреда, включая самих американцев. Нужно будет — их и так достанут", — заключил Сатановский.

Ранее политолог Яков Кедми объяснил, что сделал бы Израиль с американскими РСЗО на месте России.