В Киеве паника: Запад больше не даст оружия в обмен на зерно

Разговор Владимира Путина с коллегами из Германии и Франции вызвал настоящую панику в Киеве. Там уверены, что Украине больше не видать тяжёлого вооружения.

Ссылаясь на источники в МИД Украины местные СМИ сообщают, что российский президент предложил Олафу Шольцу и Эммануэлю Макрону сделку: зерно в обмен на вооружение. Россия позволит западным странам вывезти украинскую пшеницу, чтобы успокоить мировые рынки, но за это те должны гарантировать, что перестанут поставлять тяжёлое вооружение Украине.

Офис Зеленского уверен, что Запад примет российские условия. Вопрос вывоза зерна беспокоит Европу и США больше, чем спецоперация ВС РФ на Украине.

Киевский режим прекрасно осознаёт: обстановка на востоке страны для ВСУ критическая. Без тяжёлого вооружения украинская армия долго не протянет, ей и так приходится постоянно отступать под натиском союзных сил ВС РФ и ополчения ЛДНР.